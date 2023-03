Casa Manzoni, comitati: imbrattata da tag, sovrintendenza non permette pulizia

“È passato un anno dall’imbrattamento della casa natale di Alessandro Manzoni in via Visconti di Modrone 16. Le scritte sono aumentate tra l’indifferenza di tutti e la Soprintendenza non ci autorizza ad intervenire ancora dopo un anno di burocrazia. A breve sarà il 150esimo della morte del Manzoni e la sua città non gli rende onore”. Lo dichiara Fabiola Minoletti, presidente del comitato Abruzzi-Piccinni, vicepresidente del Coordinamento dei comitati milanesi e in prima linea contro il graffitismo vandalico che più volte ha richiesto la possibilità di poter intervenire con i volontari dei comitati antigrafitti per ripulire la facciata del palazzo deturpato dalle tag.

