Vittorio Feltri: priorità in Regione è legge che impedisca Area B voluta da Sala

Interpretando il malumore dilagante, conoscendo la mancanza di buon senso dell’istituzione dell’Area B inutile e dannosa, Vittorio Feltri ritiene prioritaria in Regione una legge che abolisca appunto l’Area B. “La cosa che mi sembra più importante è quella di poter fare una legge regionale che impedisca al sindaco Giuseppe Sala di utilizzare l’Area B, che inibisce i passaggi a tutte le persone che vengono a lavorare e che non hanno il mezzo compatibile con le norme ecologiche del cavolo. Cosa bisogna fare? Penso a esempio ai Carabinieri: ne conosco tanti che abitano a Pavia perché non hanno soldi per pagarsi all’affitto qui a Milano ed è mostruoso che al mattino non riescano ad entrare in città a causa del fatto che usano un’auto che ha due anni di vita di troppo. Adesso c’è la mania dell’elettrico e di tutte queste stupidate”. Lo ha detto Vittorio Feltri, come consigliere regionale di Fratelli d’Italia, a margine del Consiglio regionale, ai giornalisti che gli hanno chiesto di indicare le priorità del suo mandato. Un quadro di problemi e di difficoltà a cui Sala non vuol pensare, nella sua visione onirica e irreale della città.