Anche la pattuglia vittima di incidente deve attendere la Polizia Locale

Incidente nel primo pomeriggio in Corso Plebisciti angolo Via Cicognara per una volante della Polizia Municipale.

Nel tentativo di evitare un’auto che si stava immettendo, lentamente, sul Corso provenendo da Via Compagnoni, l’auto della Polizia Locale ha sterzato ed è andata contro un’aiuola rialzata che ne ha frenato la corsa.

Gli agenti hanno dovuto essere portati in ospedale per accertamenti da una ambulanza che è intervenuta prontamente. L’auto ha riportato gravi danni e, misteriosamente, non si è attivato l’airbag.

Più lunga l’attesa dei Vigili Urbani per effettuare i rilievi e il recupero delle armi d’ordinanza. Anche i colleghi hanno dovuto attendere più di mezz’ora per l’arrivo di un’altra pattuglia pur avendola chiamata immediatamente. Cose che capitano quando la polizia locale è notevolmente sotto organico.

red