Paul Lewis omaggia Schubert questa sera in Sala Verdi

Questa sera alle ore 20.45 la Sala Verdi del Conservatorio ospita, per la stagione di Fondazione La Società dei Concerti, il pianista Paul Lewis. Universalmente riconosciuto come uno dei maggiori interpreti del repertorio classico, Lewis propone un programma dedicato a Franz Schubert, il compositore austriaco morto a soli 31 anni che è riuscito, durante la sua breve attività, a lasciare un segno indelebile nella musica classica, tanto che Albert Einstein di lui disse: “Per quanto riguarda Schubert, ho solo questo da dire: suonate la sua musica, amatela e tenete la bocca chiusa.”

In apertura del concerto Lewis esegue la celebre sonata incompiuta e pubblicata postuma, Reliquie (Sonata n.15 in Do magg. D840), dai toni malinconici e intrisa di grande intimismo. A seguire la Sonata n.13 in La magg. D664 che fin dal suo esordio fino ai giorni nostri ha sempre riscosso un grande successo di pubblico. Chiude il programma la Sonata n.16 in La min. D845 “Première Grande Sonata”, che rompe con la tradizionale struttura di queste composizioni, riservando sorprese (soprattutto nel Rondò finale) dai risvolti sempre più poetici, tipici di Schubert. Biglietti in vendita online su www.vivaticket.it o contattando gli uffici della Fondazione (corso di Porta Vittoria 18, Milano, tel 02/66984134, e-mail info@soconcerti.it).

Prezzi: settore bianco 40€, settore blu 30€, settore giallo 25€, under 30: 5€

Mercoledì 15 marzo ore 20.45

Sala Verdi del Conservatorio di Milano

Paul Lewis, pianoforte

“Dedicato a Schubert- parte I”

Schubert, Sonata n. 15 in do magg. D840 Schubert, Sonata n. 13 in la magg. D664 Schubert, Sonata n. 16 in la min. D845