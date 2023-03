Domenica 19 marzo Milano in marcia con la 50a Stramilano. Tutte le vie interessate.

Domenica prossima, 19 marzo, Milano sarà ancora una volta pacificamente invasa da migliaia di appassionati che parteciperanno alla 50a edizione della Stramilano. Come sempre sarà necessario preordinare un parziale blocco del traffico per il passaggio della corsa che, come da tradizione, si dividerà in: Stramilano Half Marathon 21,097km, Stramilano 10 km e Stramilanina 5 km.

Nata nel 1972 come corsa non competitiva, solo nel 1976 la Stramilano fu aperta anche ai professionisti diventando una delle tappe più attese della stagione agonistica. Tra i grandi protagonisti ci sono stati Paul Targat, che vinse ben 3 edizioni di fila della mezza maratona e nel 1998 mise a segno la miglior prestazione mondiale della mezza maratona che rimase a lungo imbattuta; oppure l’azzurro Rachid Berradi, che nel 2002 infranse il monopolio keniano che durava da ben 13 edizioni, ottenendo anche il record italiano (1.00’20”) sulla distanza della Half Marathon.

Madrina della manifestazione sarà la showgirl Paola Di Benedetto.

Il programma della Stramilano 2023

Alle 9. I primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

Alle 9:30. Sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 km, incoraggiati da simpatici personaggi dislocati lungo il percorso. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica “Gianni Brera”, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento.

Alle 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 km. Il villaggio degli atleti sarà come sempre allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza del Cannone e offrirà agli atleti professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

Il percorso della Stramilano e le strade chiuse

Come comunicato dagli organizzatori questo sarà il percorso della mezza maratona con tutte le strade chiuse.

Mappa del percorso della mezza maratona Stramilano, strade chiuse 2023

PARTENZA: Piazza Castello

Viale Gerolamo Gadio (C)

Via Legnano (C)

1 Km Viale Elvezia (C)

Viale Giorgio Byron (C)

Via F. Melzi d’Eril (C)

2-3 Km Corso Sempione (C)

Giro di boa Corso Sempione in corrispondenza di Via Alberti

4 Km Corso Sempione (C)

Via F. Melzi D’Eril (C)

Viale Giulio Douhet (C – R)

5 Km Viale Elvezia (C)

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Bastioni di Porta Volta

Viale Francesco Crispi

6 Km Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

7 Km Bastioni di Porta Venezia

Piazzale Oberdan

8 Km Viale Luigi Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

9 Km Viale Regina Margherita

10 Km Viale Emilio Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale Angelo Filippetti (R)

11 Km Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

12 Km Viale Gabriele d’Annunzio

Piazzale Antonio Cantore (C)

13 Km Viale Papiniano (C)

Piazzale Aquileia (C)

Viale di Porta Vercellina (C)

14 Km P.zzale Francesco Baracca (C)

Via Enrico Toti (C)

Piazza della Conciliazione (C)

Via Alberto da Giussano

Via Guido da Arezzo

Via del Burchiello

Via Giotto

15 Km Piazza M. Buonarroti

Via Monte Rosa (R)

Piazza Giovanni Amendola

Viale Ezio

16 Km Piazzale Giulio Cesare

Viale Belisario

Viale Cassiodoro

Piazza Sei Febbraio

Viale Severino Boezio

17 Km Largo Domodossola

Viale Duilio

Piazzale Carlo Magno

Via Gattamelata

Via Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

18-19 Km Corso Sempione

Via F. Melzi d’Eril (R)

Viale Giorgio Byron

20 Km Viale Elvezia

Piazza Lega Lombarda

Via Legnano

Viale Gerolamo Gladio

21 Km Piazza Castello

21,097 Km ARRIVO: Piazza Castello

Il percorso della 10 km della Stramilano e le strade chiuse

Mappa del percorso della 10 km Stramilano, strade chiuse 2023

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza V Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale B. d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G.d’Annunzio

Piazza A. Cantore

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Via M. Curie

Viale Moliere

Viale Alemagna

Parco Sempione Vialetti interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera

Il percorso della 5 km della Stramilanina e le strade chiuse

Mappa del percorso della 5 km Stramilano, strade chiuse 2023

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

Via Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

Via A. Manzoni

Via G. Verdi

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale Gadio

Parco Sempione Vialetti Interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera