Caro vita: 74% milanesi stringe la cinghia, ma non sulla salute

I milanesi tagliano le spese ma non quelle sanitarie

Oltre quattro milanesi su dieci (42%) dicono che il caro prezzi sta influenzando fortemente le loro scelte di vita

La maggioranza (60%) non intende però ridurre le spese per la salute, e il 14% vuole addirittura aumentarle

Nonostante questi propositi, oltre la metà (56%) non ha effettuato alcun esame di prevenzione e screening nell’ultimo anno

Nell’ultimo anno l’inflazione ha eroso in maniera significativa i risparmi e il potere di acquisto delle persone. E se in molti hanno provato a rimediare tagliando il superfluo o adottando buone abitudini antispreco, c’è il rischio che anche spese importanti – come quelle per la salute – subiscano l’impatto negativo del caro prezzi. È quello che sta accadendo? Per scoprirlo, UniSalute ha interrogato i milanesi su questo argomento, in una nuova indagine dell’Osservatorio Sanità svolto in collaborazione con Nomisma. La ricerca di UniSalute conferma, innanzitutto, come l’inflazione si stia facendo sentire nella quotidianità dei milanesi: oltre quattro su dieci (42%) affermano che le loro scelte di vita sono fortemente influenzate dall’aumento dei prezzi e dal caro bollette, e il 40% dice di essere condizionato dalla situazione economica familiare. Di conseguenza, quasi tre su quattro (74%) hanno modificato le abitudini di spesa, tagliando prevalentemente i consumi fuori casa come bar e ristoranti (74% di chi ha cambiato le abitudini di spesa), ma anche i viaggi e le vacanze (58%) e in misura minore gli acquisti relativi all’abbigliamento (43%).

E le spese per la salute? L’impatto del caro vita c’è, ma in misura inferiore: dice di aver ridotto queste spese solo il 26% dei milanesi, dato in linea con il campione nazionale (28%). La maggioranza (74%) degli intervistati, invece, non intende modificare questa voce di spesa (60%), o ha intenzione addirittura di aumentarla (14%): segno che in molti, forse a seguito della pandemia, hanno preso consapevolezza dell’importanza di tutelare e prendersi cura della propria salute. Per approfondire questo aspetto, UniSalute ha chiesto agli abitanti del capoluogo meneghino se fossero più attenti al proprio benessere oggi rispetto a cinque anni fa. Per quanto riguarda il benessere fisico, ha risposto di sì il 40% degli intervistati; mentre in merito al benessere psicologico, si dichiara più attento il 30%. Come motivazione di questa maggior attenzione, quasi quattro su cinque (78%) indicano proprio l’aver capito l’importanza di controllare in maniera continuativa il proprio stato di salute. Ma è davvero così? Purtroppo, non sempre ai buoni propositi seguono i fatti: nel campione di milanesi interrogato per la ricerca, ben il 56% dichiara di non aver svolto alcun esame di prevenzione e screening negli ultimi 12 mesi, con la motivazione prevalente (39%) di non aver avuto particolari problemi di salute. C’è ancora tanto da fare, insomma, per diffondere la cultura della prevenzione nel nostro Paese.

UniSalute

