Censimento dei percorsi tramviari Municipio 3

Il tram è sicuramente uno degli elementi caratteristici della città di Milano; non è possibile sfogliare un album di foto storiche della nostra città senza vedere, qua e là tra le varie pagine, foto di uno dei tanti modelli di questo mezzo di trasporto che hanno servito e al contempo decorato la nostra città, diventando iconici.

Sfortunatamente con il passare degli anni e la diffusione di altre modalità di trasporto, anche in parte per via della scarsa versatilità nel modificare il proprio percorso, il tram è stato parzialmente sostituito e ciò ha fatto si che al giorno d’oggi siano presenti per tutta la città, e quindi anche all’interno del nostro Municipio, diverse tratte ormai in disuso e che rischiano di diventare pericolose per i ciclisti ed i motociclisti, senza considerare il fatto della componente di inquinamento acustico generato.

In quest’ottica, la Commissione Mobilità si sta adoperando per identificare le rotaie che per le quali sarà chiesta al Comune la rimozione. Dato il costo significativo dell’intervento, nonché il disagio che lo stesso genererà almeno nel breve periodo alle aree selezionate, si è deciso di procedere con una mappatura dell’intero percorso tramviario del Municipio, individuando inoltre anche le rotaie che pur non essendo attualmente rimovibili saranno nel frattempo dismesse.

I risultati di tale lavoro saranno resi pubblici e saranno consultabili dalla cittadinanza.

