Affori: capannone trasformato in discoteca abusiva. Denunciati due peruviani.

Nella notte tra sabato e domenica 12 marzo, i carabinieri durante un servizio coordinato straordinario di controllo del territorio con il supporto del nucleo annonaria e commercio della polizia locale, hanno scoperto una discoteca allestita, senza autorizzazione, al primo piano di un capannone sito nella via privata Carlo Montanari a Milano. Denunciati un 53enne ed una 43enne, entrambi cittadini peruviani.

Secondo quanto riferiscono i militari al loro arrivo nel locale, che risultava locato ad un’associazione culturale, c’erano circa 60 persone “intente a ballare ed era in corso attività di trattenimento danzanti senza la prevista autorizzazione dell’autorità competente”. Per di più i carabinieri del gruppo tutela lavoro hanno individuato 4 lavoratori in nero, per cui sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti dei gestori per un importo totale pari a circa 8mila euro.