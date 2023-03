Tre progetti integrati di sviluppo e rigenerazione urbana a Milano Nord Ovest

L’area di Milano Nord Ovest sarà interessata da tre progetti integrati di rigenerazione urbana che cambieranno il profilo di due milioni di mq. grazie a investimenti importanti valutati in circa sette miliardi di euro. I progetti sono: Mind, la rigenerazione della zona che ha ospitato Expo che il colosso australiano Lendlease sta ridisegnando; Merlata Bloom Milano, il mall preso in carico da Nhood e UpTown, il complesso residenziale che EuroMilano ha realizzato con un notevole successo di vendite.

Area interessata da Expo 2015

Un investimento condiviso di collaborazione pubblico/privato di cinque miliardi, trasformerà l’area interessata da Expo 2015, (circa due milioni di metri quadri: un milione di mq la superficie di Mind, 900mila mq quella di Uptown e 70mila per il mall, con 600mila mq di parco complessivo e 20 chilometri di piste ciclopedonali) dandole una nuova centralità. Case, negozi, il mall, uffici e spazi per la ricerca scientifica, l’Ospedale Galeazzi e l’Università Statale, ospiteranno quotidianamente residenti e non di quest’area. Adottando l’idea di ‘fare sistema’ i progetti uniti si presenteranno come distretto creando una nuova centralità. In zona già abitano 6mila persone delle 15mila previste. Al termine dei lavori, la zona sarà ‘vissuta’ anche da 21mila studenti e 1.200 ricercatori, 62.550 addetti e lavoratori (550 addetti Uptown, 2mila collaboratori diretti e indiretti a pieno regime Merlata Bloom e 60mila professionisti e utenti lavoratori di Mind). Oltre 50 aziende e startup hanno già sede in Mind, mentre il più grande lifestyle center di Milano aprirà nel secondo semestre 2023 con 210 negozi.

Igor De Biasio, ad di Arexpo (società pubblica proprietaria dell’area Mind), dichiara: «Trasformare un’area strategica come quella protagonista di Expo 2015 in un nuovo grande distretto dell’innovazione su scala globale è una sfida che stiamo vincendo grazie alla collaborazione tra soggetti, pubblici e privati, che hanno deciso di collaborare per ottenere questo risultato».

Un’idea convergente

In occasione del rilascio della certificazione di sostenibilità GBC Quartieri Gold al distretto di UpTown – la prima in Italia – Arexpo, Lendlease, Nhood su invito di EuroMilano hanno organizzato il convegno “Da Expo Milano 2015 a polo di eccellenza Esg” (che si tiene lunedì sera alle 17.30 alla Fondazione Feltrinelli). «La nostra visione di Mind – afferma Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe di Lendlease – si integra con gli sviluppi pensati da EuroMilano e Nhood. Insieme lavoriamo per dare a Milano una nuova centralità convergendo su un’idea condivisa di futuro e del vivere urbano».

«Ci troviamo di fronte a un’occasione storica per Milano – dichiara Luigi Borré, presidente di EuroMilano– . La somma virtuosa dei progetti Mind, Merlata Bloom e UpTown non solo è il più grande e complesso caso di rigenerazione urbana oggi attivo in Italia, ma ancor più significativamente è il frutto di una visione sinergica, concretizzatasi in modo complementare da parte di quattro soggetti diversi che operano sulla medesima area». Gli fa eco Carlo Masseroli, direttore strategia e sviluppo Nhood Italy. «La relazione tra pubblico e privato è proprio del dna di Nhood, e ci vede impegnati ogni giorno nello sviluppo sostenibile di progetti di rigenerazione urbana in ottica Esg, come base per creare valore economico e condiviso».