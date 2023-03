Fermate dei mezzi occupate dalle auto, conseguenza di una città senza parcheggi

La situazione del traffico a Milano è da sempre critica: telecamere, divieti e sezionamenti della città in ordine alfabetico servono a poco. Tendono piuttosto a concentrare auto e camion in zone periferiche già allo stremo della sopportazione. Altrettanto drammatica, se non peggiore, risulta essere l’emergenza parcheggi: strisce blue posizionate a casaccio, mercati rionali e mancanza di posti auto sotterranei rendono la ricerca di un parcheggio un’esperienza frustrante con conseguenti grandi perdite di tempo.

Purtroppo questo stato di cose del quale si è ampiamente parlato non fa che aggravarsi. Come si vede dal parcheggio in foto, il proprietario o proprietaria del SUV non ha trovato un posto più adatto al suo ingombrante mezzo, se non la sosta in prossimità della fermata della filovia. Per quanto sbiadite, le strisce gialle che delimitano lo spazio da lasciare libero sono ancora visibili. Cosa si evince da questa immagine? Sicuramente la maleducazione e l’arroganza di chi ha piazzato lì suo veicolo davanti al palo della fermata della linea 92, ma non solo. Emerge anche una carenza di controlli. Possiamo tutti testimoniare personalmente quanto i parcheggi in prossimità delle fermate siano ormai la “normalità”, allora perché fare le leggi se poi tanto si fa finta di niente e non si fa nulla per farle rispettare?

# Le conseguenze di una città senza parcheggi

Allo stesso tempo, certo maggiori controlli e sanzioni a chi parcheggia dove non dovrebbe incentiverebbero le persone a sostare l’auto negli appositi posti, ma il problema dei parcheggi rimane. Perché? Perché non ci sono! La soluzione non è abolire le macchine o far finta che non esistano…il numero di parcheggi disponibili non è proporzionato al numero delle macchine che circolano. Le conseguenze poi si vedono. La gente parcheggia dove non si dovrebbe e si creano problemi alla circolazione anche dei mezzi pubblici, che non possono sostare nelle apposite fermate.

Milano Città Stato