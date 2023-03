DAX, a 20 anni dalla morte previste iniziative e manifestazioni per 4 giorni

Quattro giorni di iniziative in occasione del ventesimo anniversario dell’omicidio di Davide “Dax” Cesare, militante del centro sociale Orso, avvenuto in via Brioschi il 16 marzo 2003. Nel giorno dell’anniversario è stato annunciato un corteo, nella serata, da via Brioschi a via Gola; per il 17 marzo è invece prevista un'”assemblea antifascista internazionale”, ancora top secret il luogo; il 18 marzo è previsto, infine, un corteo antifascista che partirà alle 14,30 in piazzale Loreto nello stesso giorno in cui si ricorda l’omicidio fascista di Fausto e Iaio avvenuto nel 1978.

In serata è previsto invece il concerto benefit “Dax suona, il popolo balla”. Il giorno successivo, 19 marzo, dalle 10 al Parco Lambro una giornata di sport popolare.

Intanto, da sindacati e movimenti antifascisti, dura presa di posizione contro l’annunciata visita della sottosegretaria all’Istruzione e deputata di Fdi, Paola Frassinetti, lunedì prossimo, all’Itis Molinari la scuola che frequentava Sergio Ramelli, il militante del Msi ucciso nel 1975, nel giorno dell’aggressione (morì successivamente il 29 aprile per la gravità delle ferite riportate).

Ma l’On. Frassinetti ha rintuzzato le contestazioni: “Innanzitutto non è la prima volta che porto i fiori alla targa, che si trova all’interno del Molinari, in ricordo di Ramelli. In passato l’ho fatto anche con esponenti del Partito democratico e nessuno ha mai avuto nulla da eccepire. Inoltre, lo stesso sindaco di Milano, Beppe Sala, ogni anno si reca a rendere omaggio ai giardini intitolati a Sergio. Questa è una polemica allucinante e insensata, anche perché non è vero che sono stati dimenticati i ragazzi morti di sinistra in quegli anni, tanto che intendo portare i fiori anche alla targa nella scuola di Fausto Tinelli. Il messaggio che voglio dare è che questi atti di violenza che hanno connotato quel periodo non devono accadere mai più”.