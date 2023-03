Donna aggredita e rapinata alla fermata della metropolitana, arrestato 21enne

I carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta ieri pomeriggio hanno arrestato per rapina aggravata un 21enne algerino, pregiudicato che ha rapinato una 50enne alla fermata della metropolitana. I Carabinieri, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza degli hub del trasporto pubblico assieme ad ATM, sono intervenuti presso la fermata della metropolitana “Uruguay” per l’aggressione da parte di un 21enne ai danni di una donna, 50enne brasiliana. Immobilizzandole il braccio, l’uomo si è impossessato del suo telefono cellulare ed è fuggito spintonando anche un addetto alla sicurezza ATM che aveva tentato di fermarlo, venendo infine bloccato dai Carabinieri. L’uomo è stato arrestato per rapina mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita alla 50enne.

L’arrestato, è stato portato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore ed è stato anche denunciato dai Carabinieri per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, con avvio delle procedure finalizzate all’adozione di un provvedimento di espulsione.