Disabilità infantili: raccolta fondi per ultimare il Centro Tog

Fondazione TOG – Together To Go Onlus da oltre dieci anni si prende cura di bambini e ragazzi con malattie neurologiche complesse attraverso percorsi personalizzati di riabilitazione neuro cognitiva con terapisti altamente qualificati. Agendo su tutti i deficit motori, cognitivi, comunicativi e comportamentali provocati dalle patologie, l’intervento riabilitativo complesso è in grado di stimolare lo sviluppo della personalità dei pazienti, aiutandoli a raggiungere il massimo delle loro potenzialità. La Fondazione sta ultimando i lavori per l’apertura del Centro TOG Carlo De Benedetti, un nuovo polo di riferimento a Milano per le disabilità e le fragilità infantili che potrà raddoppiare il numero di assistiti – 200 ogni anno – offrendo loro gratuitamente tutti i servizi di cui hanno bisogno, finalizzati alla riabilitazione ma non solo. Bambini, ragazzi e famiglie troveranno infatti un modello globale di sostegno e cura che tiene conto di ogni aspetto della sfera corporea, psichica, emotiva e sociale, per incidere veramente sulla qualità della loro vita. Particolare attenzione è dedicata anche alla preparazione alla vita professionale e indipendente, attraverso percorsi di inserimento sociale e lavorativo il più possibile personalizzati sulle esigenze dei singoli ragazzi. Tra i nuovi servizi previsti nel Centro TOG, un FabLab per la progettazione di ausili attraverso tecniche di fabbricazione digitale e stampa 3D; una stanza sensoriale immersiva per permettere al paziente di essere protagonista attivo del suo trattamento, interagendo con luci, suoni, immagini e oggetti; un ambiente dedicato all’eye tracking e una piscina terapeutica. Progettata anche un’area didattica dedicata alla formazione professionale e alle attività educative di doposcuola e aiuto allo studio e una destinata alla formazione e alla ricerca scientifica e alla diffusione della cultura della disabilità. Infine, viene aperto un Bistrot gestito dall’Associazione Maestro Martino, presieduta dallo Chef Carlo Cracco, dedicata alla formazione professionale e dell’inserimento lavorativo dei ragazzi di TOG. Per completare i lavori del Centro, la Fondazione ha avviato una campagna di raccolta fondi, a cui è possibile partecipare fino al 2 aprile con un messaggio o chiamata al numero solidale 45592. Una volta pronta, la nuova struttura sarà aperta al territorio e ai cittadini per favorire l’inclusione sociale, oltre che la conoscenza e la sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti le patologie neurologiche complesse. https://centrotog.org/

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

