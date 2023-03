Oggi venerdì 10 marzo 2023 le persone con disabilità accedono gratuitamente alle 60 attrazioni del Luna Park di Parco Sempione

Ed è ancora possibile partecipare alla petizione rivolta al sindaco di Milano Giuseppe Sala per la permanenza a Parco Sempione che, in pochi giorni, ha già raccolto più di 1500 firme.

Stamattina, venerdì 10 marzo 2023 (dalle 9.30 alle 13) il tradizionale Luna Park Meneghino di Parco Sempione di Milano apre esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e ai loro accompagnatori, che possono accedere in tranquillità e sicurezza alle sessanta attrazioni presenti. La quinta edizione di “Io mi diverto – Mai più barriere”, è organizzata per dedicare un momento unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno le attrazioni. Un’attenzione particolare alla solidarietà e uno stretto legame al quartiere, come dimostrato anche dall’ottimo riscontro della giornata di martedì 7 marzo dedicata a 3000 alunne e alunni del quartiere.

I gestori del Luna Park Meneghino si stanno impegnando profondamente per ringraziare il quartiere per l’ospitalità dopo anni difficili della pandemia e, anche con questi momenti di condivisione e di festa, intendono dimostrare che la tutela ambientale e sociale del Parco Sempione e del tradizionale divertimento dei milanesi possono coesistere. Chiunque lo desidera può infatti firmare una petizione rivolta al sindaco di Milano in cui si ribadisce il principio di una coesistenza che va avanti da decenni (tranne il fermo di alcuni anni causa epidemia di Covid). La petizione può essere sottoscritta nell’apposito gazebo situato all’interno del Parco per tutto il periodo di presenza del Luna Park Meneghino, e cioè fino al 12 marzo. Il luna park Meneghino rappresenta un vero e proprio pezzo di storia dell’intrattenimento milanese, amato da grandi e piccini da oltre un secolo.

Dopo gli stop negli anni scorsi a causa della pandemia, la struttura è tornata a Parco Sempione con più di sessanta attrazioni, che si sviluppano da via Gadio all’Arena Civica. Giostre di pura adrenalina e intrattenimento per tutta la famiglia, con angoli di street food e golosità. Il Luna Park Meneghino è aperto a Parco Sempione fino a domenica 12 marzo 2023 nei giorni feriali dalle 14 alle 19.30 e in quelli festivi e prefestivi dalle 10 alle 20.