Teatro Manzoni – La favolosa favola della Fatina Scemarella 11 marzo

Ogni anno, il primo giorno di primavera, nel magico bosco delle favole, nascono, da meravigliosi fiori, le aspiranti fatine. In un mondo dove regna la bellezza, la perfezione, il culto dell’immagine – metafora del mondo attuale – tra tante bellissime candidate al ruolo, nasce (non da un fiore, ma da un carciofo) una fanciulla, molto simpatica, ma lontana dall’avere le sembianze di una fata. E’ alquanto paffutella, i suoi lineamenti non sono proprio regolari, i suoi modi sono buffi, impacciati e per nulla aggraziati. Inoltre, forse a causa del suo peso, non riesce proprio a volare. Riuscirà Scemarella a diventare anche lei fatina?



Biglietti

Adulti € 15,00; Bambini 3 – 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3203809

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone