Sala: Centri Estivi, chiesto sacrifici ad altri assessori, ma probabile chiusura

Rinasce puntualmente l’annoso problema del bilancio e Sala, anche per sua probabile incapacità, si trova ad affrontarlo con decisioni discutibili. le sue dichiarazioni si commentano da sole.

– “Stiamo discutendo” sulle difficoltà economiche del comune per l’apertura dei centri estivi nell’estate 2023. E’ molto difficile, stiamo discutendo adesso il bilancio di previsione. Il tema è che ho chiesto agli altri assessori di sacrificare ancora qualcosa di più dei loro fondi a disposizione per poter fare i centri estivi”- ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del parco 8 marzo. “No” non ci sarà nessun taglio ai mezzi pubblici di Atm, che “sta facendo delle rimodulazioni a mio parere anche leggere. chiaro che devono lavorare per efficientare il tutto ma non prevedo nessun taglio estremamente significativo”. “Nel frattempo – ha precisato – stiamo continuando a insistere con il governo per avere fondi per il tpl e questo vi garantisco che lo stiamo facendo. Il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, è stato a Roma la settimana scorsa e continueremo” in questa direzione, ha concluso-

Ci sarà da vedere quali saranno i tagli non particolarmente significativi, ma la chiusura dei centri estivi é una vera tragedia.