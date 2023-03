Milano. Festa Sforzesca: serata solidale sotto i portici dell’Università Statale per celebrare un evento che si tiene ininterrottamente dal 1459

Il 17 marzo, in occasione della festa del Perdono del Policlinico di Milano, si terrà una serata benefica con menu, musica e balli a tema. Il ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione De Marchi onlus, a sostegno dei piccoli pazienti della clinica pediatrica.

Sotto i portici della Ca’ Grande, oggi Università Statale di Milano, si rivivranno le atmosfere della corte sforzesca. Una serata solidale a tema rinascimentale che sarà il primo di una serie di eventi per celebrare la Festa del Perdono del Policlinico di Milano: la più antica festa di Milano che si celebra ininterrottamente tutti gli anni dispari dal 1559 a sostegno dell’Ospedale Maggiore di Milano. L’evento – che si terrà venerdì 17 marzo dalle ore 19 – è organizzato dalla Fondazione De Marchi per 200 ospiti che, in costumi dell’epoca, rivivranno le atmosfere della corte del Duca Francesco Sforza, donatore dell’Ospedale Maggiore Ca’Granda di Milano.

La serata, pensata per rilanciare una storica tradizione, vuole essere anche un modo per ricordare l’impegno civico di tutti i Milanesi che hanno sostenuto i loro concittadini più bisognosi attraverso il più importante e antico ospedale meneghino sin dall’anno della sua fondazione. Il ricavato dell’evento sosterrà, in questo caso, il progetto di sviluppo e umanizzazione del reparto di chirurgia pediatrica e neonatale del Policlinico di Milano, per rendere gli spazi più accoglienti e rasserenanti agli occhi dei piccoli pazienti. Da oltre quarant’anni al fianco dei bambini più fragili colpiti da emopatie e tumori dell’infanzia, la Fondazione De Marchi è impegnata a migliorare le condizioni di vita dei bambini malati e delle persone che li circondano in un’ottica di assistenza globale dentro e fuori dall’ospedale.

L’iniziativa rientra, infatti, nel quadro complessivo delle attività del progetto UN OSPEDALE MICA MALE per il contenimento del dolore, della paura e dello stress in tutti i bambini in cura alla Clinica De Marchi, con l’obiettivo di dedicare tutte le attenzioni e le risorse disponibili affinché anche la cura e il momento del ricovero possano essere vissute con serenità. Durante la serata sarà offerto un banchetto con una selezione di ricette rinascimentali, realizzato grazie alla collaborazione di “Garum, museo della cucina”. Sono previsti anche momenti di musica, ballo e intrattenimenti rinascimentali per rievocare le atmosfere del XV sec.

Madrine della serata: Melania Dalla Costa e Giorgia Mondani.

A seguire intrattenimento musicale con Dj Duappo e altri ospiti a sorpresa.

Per info e adesioni: https://www.fondazionedemarchi.it/festadelperdono/

Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS si impegna da anni, in un’ottica di assistenza globale, per promuovere progetti e azioni che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano, punto di riferimento per le cure pediatriche per tutte le famiglie milanesi e in generale di interesse regionale, nazionale e sovranazionale. La Fondazione si impegna a migliorare le condizioni di vita dei bambini malati e delle persone che li circondano attraverso l’istituzione di borse di studio, il miglioramento delle strutture sanitarie, l’acquisto di apparecchiature, l’impiego di equipe di psicologi, assistenti sociali, animatrici e personale infermieristico, l’organizzazione e il finanziamento di vacanze terapeutiche assistite.

La Fondazione negli ultimi 10 anni, ha donato 126.000 euro in arteterapia, 62.400 euro in sostegno psicologico, 271.000 euro in aiuti economici alle famiglie, 175.000 euro in vacanze assistite, oltre 1.5milioni di euro in borse di studio e formazione del personale medico, 650.000 in ristrutturazione di reparti e attrezzature scientifiche e ha formato oltre 100 volontari presenti nei reparti sette giorni su sette. Non solo numeri ma dati reali che raccontano l’impegno profuso ogni anno, in un’ottica di assistenza globale, per promuovere progetti e azioni che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano.

Per info: www.fondazionedemarchi.it