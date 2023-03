Et voilà il corteo delle transfemministe, ma che c’entra la festa della donna?

“Noi non ci sentiamo per niente rappresentate da questo governo, malgrado la premier sia una donna, – spiega l’attivista – non crediamo che basti essere donna per cambiare le cose, se poi si continua a portare avanti una politica sessista” Già, perché il corteo riesumando tutto il bagaglio delle lotte femministe sessantottine, risulta un’invettiva corale contro il governo e, osserva Il Giornale, “le istanze portate in strada da partecipanti alla manifestazione coprivano un ampio spettro di sollecitazioni politiche. Dalla richiesta di un reddito di autodeterminazione all’introduzione delle carriere alias nelle scuole, dagli slogan contro la Confindustria a quelli sul carovita e la transizione ecologica. Chi più ne ha, più ne metta. E potevano mancare gli slogan anti-clericali? Ovviamente no. “Fuori i preti dalle nostre scuole e dalle nostre mutande“, si leggeva su uno degli striscione esposto dai giovani dei collettivi studenteschi.” E sono stati lanciati palloncini pieni di vernice da attiviste del centro sociale Cantiere all’indirizzo della sede di Assolombarda in via Pantano, mentre una ventina di manifestanti ha lanciato pannolini fuori dalla sede dell’Inps di corso Italia.

Il Giornale osserva ancora “Ma al carattere politico di certe manifestazioni siamo abituati. Nulla di nuovo. Piuttosto, preoccupa il sostegno agli anarchici espresso dai promotori della manifestazione. Sul profilo Facebook del movimento Non una di meno, tra le motivazioni della protesta si legge un appello “contro la violenza di tutto il sistema giudiziario che prima non ci crede e poi ci tortura e ci uccide nelle prigioni, con tutta la nostra solidarietà ad Alfredo, Anna e a chi lotta in carcere“. Facile supporre che il riferimento fosse all’anarchico Alfredo Cospito, recluso al 41-bis, e alla compagna Anna Beniamino, reclusa a Rebibbia.”

Anna Ferrari