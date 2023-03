Blitz di “Ultima Generazione”: imbrattato monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo

Ancora un blitz del movimento Ultima Generazione, questa volta a Milano in piazza Duomo. Stamani gli attivisti hanno imbrattato con vernice lavabile gialla il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, utilizzando degli estintori. L’azione dimostrativa, avvenuta poco dopo le 10, è stata lanciata per la campagna “Non paghiamo il fossile”. Dopo il lancio di vernice, i due attivisti protagonisti del blitz hanno lanciato dei volantini per spiegare il gesto. All’arrivo delle Forze dell’ordine gli autori dell’imbrattamento “hanno fatto resistenza passiva e sono stati allontanati e portati via dagli ufficiali di Polizia intervenuti”, spiegano dal movimento.

I due attivisti sono stati quindi portati in Questura. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23, entrambi del milanese. I Carabinieri li hanno deferiti per il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, mentre la sola donna è stata anche denunciata per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro 2 estintori, utilizzati per imbrattare il monumento, lo striscione esposto e volantini propagandistici.

“Il governo ha investito 41,8 miliardi nell’estrazione di combustibili fossili solo nel 2021. Chiediamo che questa montagna di soldi vada immediatamente tolta dal fossile e investita in una transizione ecologica giusta, in misure a vantaggio della salute dei cittadini e nel futuro delle giovani generazioni”, si legge nel comunicato diffuso dopo il blitz. “Non paghiamo il fossile – afferma l’attivista Riccardo, protagonista insieme a Martina del gesto -. Imbrattare una statua è scandaloso? Io dico che il vero scandalo è l’assoluta indifferenza del Governo verso le nostre vite, che la crisi climatica distruggerà e sta già distruggendo. L’Italia è il sesto investitore al mondo in combustibili fossili, investe persino più di Russia e Arabia Saudita. Dobbiamo liberarci immediatamente di petrolio, carbone e gas: farlo è possibile, manca solo la volontà politica perché viviamo in un sistema in cui il profitto di pochi conta più della vita di milioni di persone”.

“L’ennesimo atto vandalico messo a segno dagli attivisti di ‘Nuova generazione’, che hanno imbrattato con vernice gialla la statua al centro di Piazza del Duomo, è uno sfregio alla città di Milano”. Così in una nota il Consigliere comunale Marco Bestetti (Fratelli d’Italia). “Si tratta di beceri vandali che evidentemente non conoscono le regole più elementari del vivere civile. Mi auguro che l’Amministrazione Comunale non spenda un solo euro per ripulire la statua, ma costringa questi dementi a provvedere direttamente, magari davanti a una bella scolaresca, a fini pedagogici, per insegnare il rispetto verso i beni pubblici” conclude Bestetti.