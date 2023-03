Marco Cagnolati (FI) “Pedonalizzazione via Sacchini, provvedimento ingiusto e che va contro gli interessi dei residenti !!!”

Ancora una volta le imposizioni del Comune a livello di viabilità cadono come un macigno sui residenti, condizionando la loro vita senza che assolutamente ci si ponga il problema di trovare delle soluzioni condivise. Questa volta si tratta della pedonalizzazione di una parte di via Sacchini. A portare avanti le ragioni dei residenti della via e del quartiere è ancora una volta il consigliere di Forza Italia Marco Cagnolati che si rivolge a Palazzo Marino e alle Autorità competenti con una Mozione urgente

“Premesso e considerato che:

Nei giorni scorsi è stata pedonalizzata una parte di Via Sacchini ed in particolare quella compresa fra Via Porpora e Via Andrea Costa.

L’intervento sarebbe stato richiesto, come comunicato dal Municipio 3, da alcuni genitori della Scuola Tito Speri nonché dalla dirigente scolastica.

Nessuno però dei residenti del suddetto tratto di strada sarebbe stato coinvolto o interpellato come anche affermato da alcuni rappresentanti dei genitori durante un incontro pubblico ed anzi gli abitanti da un giorno all’altro si sono visti pedonalizzare il tratto di strada sotto le proprie abitazioni senza essere considerati né poter partecipare al processo decisionale che avrebbe portato a questa scelta.

Gli stabili che affacciano su questo tratto di strada non sono dotati per la maggior parte di box o posti auto interni, per i residenti è diventato quasi impossibile poter parcheggiare la propria auto ed oltre a questo ha di fatto reso impossibile poter accedere con il proprio veicolo alla propria abitazione.

Sebbene la strada, come da apposita cartellonistica, sarebbe accessibile a disabili o mezzi di soccorso, di fatto sono stati posizionati vasi e tavoli che ne rendono impossibile se non molto difficoltoso l’accesso ed alcune abitazioni non sarebbero comunque raggiungibili, l’accesso sarebbe possibile comunque solo da Via Andrea Costa e per entrare i mezzi dovrebbero compiere una svolta a gomito pericolosamente.

Se la ratio fosse stata quella di tutelare i bambini nel momento di entrata/uscita dalla scuola si sarebbe potuta utilizzare, come avviene in molte altre scuole della nostra città, la Polizia Locale per chiudere temporaneamente il tratto di strada in questione in corrispondenza degli orari comunicati dalla scuola, in questo modo si sarebbero tutelati sia i bambini che i residenti.

Questa nuova sistemazione ha portato a numerose criticità in termini di sicurezza e degrado, la sera si riunisce gente fino a notte inoltrata tenendo svegli i residenti, utilizzando le panchine ed i tavoli presenti per bivaccare ed alla mattina dopo la situazione legata alla presenza di rifiuti testimonierebbe in maniera eloquente quello che frequentemente ormai accade.

Si segnala molto spesso la presenza di bottiglie rotte, tappeti di vetri sul marciapiede a causa dei “festeggiamenti” di queste “notti brave” e questa situazione sicuramente mette a rischio anche i piccoli frequentatori della scuola oltre che i residenti di questa strada.

Si segnala inoltre che NESSUNO dei civici coinvolti ha posti box o auto all’interno dei palazzi, alcuni appartamenti sono occupati da persone anziane che stanno vivendo numerose difficoltà logistiche ed è inammissibile che l’accesso avvenga solo da via Costa con una svolta molto pericolosa soprattutto nelle ore di punta.

Impattati del provvedimento non sono solo gli abitanti di via Sacchini ma tutti quelli del circondario sia per per la riduzione dei posti auto che per il decoro e sicurezza.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari del presente documento:

• Di annullare con effetto immediato questo provvedimento ripristinando le precedenti condizioni viabilistiche di Via Sacchini eliminando tutti gli ingombri ed arredi temporaneamente installati

• Di valutare qualsiasi richiesta che comporti una modifica impattante come in questo caso convocando commissioni e riunioni ufficiali assieme ai residenti dei tratti stradali coinvolti in modo tale che i cittadini siano parte attiva nei processi decisionali che dovessero riguardarli direttamente sia ora che in futuro

E – nell’attesa del ripristino della strada alle condizioni precedenti – si chiede:

• Di aumentare i controlli sia diurni che notturni dell’intera area, prevedendo passaggi più frequenti sia di Amsa che delle Forze dell’Ordine

• Di potenziare il sistema di videosorveglianza aumentando il numero di telecamere presenti all’interno di questa zona

• Di potenziare la raccolta rifiuti e pulizia da parte di Amsa sull’intero tratto coinvolto da questo provvedimento.

La situazione di Via SACCHINI è insostenibile e bisogna assolutamente trovare una soluzione, i residenti sono ESASPERATI.

.

Marco Cagnolati – Consigliere Municipio 3