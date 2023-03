Basta cemento in centro a Milano: creiamo un parco archeologico in via Zecca Vecchia! (Petizione)

Pubblichiamo la petizione lanciata dal neonato “Comitato per la valorizzazione dell’area archeologica di via Zecca Vecchia”

“Durante le opere di demolizione dell’ex Garage Sanremo, nel cuore del municipio 1 in via Zecca Vecchia, a 200 metri da Piazza Duomo a Milano, è emerso un sito archeologico di 3.800 metri quadrati con resti di epoca romana risalenti alla prima età imperiale: un tratto di fognatura ancora ben conservato, le fondazioni di un antico edificio pubblico (forse un bagno termale), i resti di un forno e il tracciato di due strade, una delle quali sarebbe diventata successivamente il cardo massimo dell’antica città di Mediolanum, il cui Foro peraltro è ancora visibile a poca distanza da lì.

La Soprintendenza ha definito il sito di grande valore storico e ha ammesso che servirebbe molto tempo per studiare e catalogare i reperti ma ha comunque collaborato con i proprietari dell’area per adattare il progetto di costruzione di un albergo a cinque piani, con altrettanti livelli interrati che dovrebbero inglobare l’area archeologica. Nel frattempo, però, pare che almeno 1.500 reperti siano già stati rimossi e trasferiti in un luogo non conosciuto.

Noi riteniamo che quell’area meriti una diversa valorizzazione e possa diventare un vero e proprio parco archeologico, dove tutti potrebbero ammirare questi ritrovamenti e riscoprire le origini storiche della città in un quartiere di grande valore architettonico ma privo di spazi aperti e verdi. Viceversa, la costruzione di un grande albergo aumenterebbe ulteriormente i volumi di cemento in una zona già fortemente antropizzata con inevitabili ricadute sul paesaggio e sul traffico veicolare e, al contempo, limiterebbe la valorizzazione e la libera fruizione dei reperti archeologici da parte di cittadini e turisti desiderosi di approfondire le origini romane della città: il progetto alberghiero prevede l’accesso alle rovine attraverso un ingresso alternativo ma questa soluzione, che ricorda quanto accaduto per i resti del Foro romano rinvenuti nelle cantine della vicina Biblioteca Ambrosiana, rischia di rivelarsi di difficile gestione perchè non essendo l’area visibile dall’esterno e aperta al pubblico sarebbe inevitabilmente meno attrattiva e obbligherebbe a introdurre un sistema di ingresso su appuntamento che potrebbe disincentivarne la completa fruizione.

Ecco perchè ci siamo mobilitati. Aiutaci a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni milanesi e lombarde sulla necessità di valorizzare quest’area fermando l’iter amministrativo che sta compiendo il suo percorso: firmando questa petizione, darai al neonato “Comitato per la valorizzazione dell’area archeologica di via Zecca Vecchia” la forza per illustrare i progetti e le idee per trasformare quello spazio vuoto in un vero e proprio parco archeologico, regalando alla collettività un’imperdibile occasione per spiegare le origini della città di Milano attraverso le tracce preziose del passato sopravvissute all’evoluzione del quartiere.”

Per firmare la PETIZIONE cliccare ⇒⇒ QUI