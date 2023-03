Taxiblu: a Milano strade peggiorate, tempi percorrenza troppo lunghi

“Dieci anni fa a Milano si circolava meglio: la tendenza cui abbiamo assistito per le grandi vie e snodi centrali è stata il graduale restringimento della carreggiata e la riduzione della velocità media, già bassissima di suo se escludiamo le corsie preferenziali, delle quali invece oggi forse ci sarebbe ancora più bisogno”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, in merito alla viabilità in città. “In alcune zone i tempi di percorrenza che avevamo, almeno noi in taxi, erano certamente migliori. Qualcuno dirà che forse c’ erano meno macchine, in realtà forse ve ne erano anche di più per quanto tutte queste limitazioni d’ accesso alla città di oggi filtrino poco o niente. Probabilmente rispetto ad oggi c’era più strada o meglio, più carreggiata e qualche parcheggio libero in più. C’erano certo meno piste ciclabili e non dico che fosse un bene, però in alcuni tratti forse avremmo potuto farne anche a meno ancora oggi”.



