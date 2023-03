Fontana: “Mercoledì chiudiamo su nomi giunta. Che io tenga delega autonomia è un’ipotesi”

Per quanto riguarda le interlocuzioni nella maggioranza per la composizione della Giunta “abbiamo superato i primi problemi legati alla delimitazione di alcune deleghe e all’individuazione delle singole competenze. Mercoledì chiudiamo il discorso con la determinazione dei nominativi migliori da scegliere. Il vertice sarà a Roma”: lo ha riferito il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell’anno accademico dell’Humanitas University. In merito alla questione legata all’assessorato alla Sanità, ovvero se resterà unico come ora o se verrà ‘spacchettato’ in Sanità e Welfare Fontana ha spiegato: “È l’unica questione sulla quale ci sono da fare ancora alcune riflessioni perché ci sono tante motivazioni positive che vanno in una direzione e tante nell’altra. Non c’è contrapposizione, è una scelta di cosa sia più opportuno”. I nomi definitivi della Giunta, ha ribadito ancora saranno entro “mercoledì notte”.

A chi poi gli chiedeva se stia valutando di tenere in capo a sé la delega all’Autonomia nella futura giunta regionale, Fontana ha risposto “Valutiamo. È sicuramente un’ipotesi ma avere anche il sostegno di un assessore tecnico che può partecipare più di me a tutte le riunioni potrebbe essere utile, ma proprio perché non c’è alcun tipo di contrapposizione si ragiona in maniera serena e si cerca di trovare la soluzione più utile per il buon funzionamento della giunta”