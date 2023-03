Chicca Smile: “Io canto le mamme all’antica”

Di Claudio Bernieri

La si ascolta ogni domenica al Portello, come artista di strada. Ma Chicca Smile ( nome d’arte per Cristina Ferrari) è anche attrice (nel docu film Piazza Fontana del dolor) autrice di canzoni religiose (va in onda su Radio Mater), cantautrice e interprete di un musical sulla Divina Commedia: i ben informati nelle sette note giurano che sarà soprattutto la nuova star nei concerti estivi delle riscoperte delle sale da ballo, la prossima estate. Parlasi dei dancing, balere di liscio, rotonde sul mare, feste di paese o bar-discoteche, insomma qualsiasi posto dove si canta dal vivo e dove le coppie si possono innamorare danzando, dopo gli anni bui del covid.. Via le cuffiette, e largo ai baci e ai balli della mattonella.

La canzone che la incorona star della rinnovata canzone popolare italiana, dopo l’ubriacatura del rap, e il silenzio di Mina, Mannoia e poche altre è dedicata alle mamme di una volta. Provocazione! Tenero e struggente, il pezzo “Canzone di altri tempi” che qui presentiamo in anteprima nel suo video girato in piazza Sant’Eustorgio a Milano e lungo il Volga, in Russia, ha stregato orchestre e cantanti di liscio (sì, il vituperato liscio nazional popolare) ma anche le radio indipendenti (leggi: quelle che non si fanno pagare per trasmettere canzoni). Un pezzo pop che parla delle mamme che i più fortunati hanno ancora a casa o che hanno perduto ma che non hanno mai dimenticato. Sì, le mamme di una volta che gli autori (in questo caso Raffaele Pistone) stanno riscoprendo e che i cantanti fluidi della band di Amadeus vorrebbero declassate a “genitori Uno”.

L’idea di “Canzone di altri tempi” è nata sui navigli milanesi, passando vicino al ponte intitolato alla poetessa Alda Merini.

Poi è intervenuto l’attore Simone Gambini, che l’ha voluta nel video girato tra i fiori in piazza Sant’Eustorgio. Ma Simone e Chicca continuano la loro avventura artistica anche nel nuovo video ” Corri corri” destinato alle sale da ballo, e che è già nei social. Per ricordare Alda Merini e per tutte le mamme Chicca Smile, al vertice nelle serate di liscio e richiestissima nelle tv che stanno aprendosi alla rinnovata canzone italiana, canta e fa ballare e un poco fa anche commuovere chi l’ascolta. Perché per Chicca Smile le canzoni devono far innamorare, commuovere, aprire il cuore del pubblico. Un motto? Sei nell’anima, della indimenticabile canzone evergreen Gianna Nannini, con cui Chicca Smile chiude ogni domenica i suoi concerti al Portello. La difficile arte di cantare per strada davanti a un supermercato, al Portello (alleghiamo la sua intervista) le ha insegnato la rara arte di cantare con sentimento le “emozioni “ e per raggiungere l’anima di chi si ferma, distratto dallo stress quotidiano, ad ascoltarla tre minuti.

Per scaricare il pezzo “Canzone di altri tempi” clicca ⇒ QUI

Per seguire l’intervista a Chicca Smile clicca ⇒ QUI