Centrale, Sardone: “Aggressore irregolare e con precedenti: ora Sala e Pd proporranno un’altra marcia pro clandestini?”

“È emerso che l’aggressore di ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale è irregolare in Italia e presenta anche precedenti per scippo: insomma, uno dei tanti, troppi, balordi che popolano la nostra città, richiamati dalle sirene del Pd secondo cui accogliere chiunque è cosa buona e giusta. Mi chiedo se alla luce di questi fatti il sindaco Sala e il neo capogruppo del Pd in Regione Majorino proporranno una nuova edizione della marcia pro clandestini. Oppure una bella tavolata multietnica al Sempione?

Milano non solo è la capitale italiana del crimine ma è anche l’unica metropoli dove la sinistra getta la polvere sotto il tappeto facendo finta che nulla accada per non rovinarsi l’immagine patinata. Un’immagine che, però, fa a pugni con la realtà. Il governo, a differenza di quanto succedeva prima, ha moltiplicato i controlli nelle stazioni di tutta Italia e intende aumentare i controlli fuori dalle stazioni. Il passo successivo spetta al Comune di Milano che deve prendere l’iniziativa. La Centrale va riempita di forze dell’ordine e la Polizia Locale deve essere un valido rinforzo piuttosto che essere impiegata a fare le multe per strada”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega.