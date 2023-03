Curiosità: a Gerusalemme il “Padre nostro” in dialetto milanese

Chiesa del Padre Nostro di Gerusalemme

La chiesa del Pater Noster è un luogo di culto cattolico situato sul monte degli Ulivi a Gerusalemme. In tale luogo viene commemorato l’insegnamento del Padre Nostro, donato da Gesù ai suoi discepoli. In essa sono presenti ottanta traduzioni di tale preghiera su formelle ghirlandate di fiori, in altrettante lingue e dialetti diversi, secondo una pratica d’epoca crociata affermata nei resoconti dei pellegrinaggi contemporanei.

Ebbene, nella Chiesa del Pater Noster di Gerusalemme una delle formelle fiorite sfoggia il Padrenostro in una lingua a noi molto familiare…il dialetto milanese!