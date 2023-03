Auto: Coppa Milano Sanremo dal 23 al 26 marzo, con Milano città di partenza e di arrivo

Dal 23 al 26 marzo avrà luogo la rievocazione storica della Coppa Milano – Sanremo, una manifestazione annoverata nel Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classiche.

La XIV rievocazione, che per la prima volta in assoluto vedrà la città di Milano come punto di partenza e di arrivo, presenta un incremento significativo di vetture partecipanti: oltre il 30% rispetto all’edizione del 2022. Inoltre, il percorso, così modificato, si è trasformato da lineare a circolare.

“La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata confermata come prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, che come ogni anno ha in programma manifestazioni ricche di fascino – afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano – il successo e il seguito delle ultime edizioni hanno convinto gli organizzatori ad allungare di un giorno la corsa più antica d’Italia e come Automobile Club Milano siamo orgogliosi di ospitare sia la sua partenza che il suo arrivo”.

Gli equipaggi completeranno 113 prove speciali e attraverseranno paesaggi dal fascino intramontabile, alternando scorci ameni a scenari urbani attraverso i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria. Saranno ammesse le vetture costruite dal 1906 al 1990, munite o di passaporto F.I.V.A, o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca. Riconfermata la possibilità di partecipare al “Rendez-Vous”, l’esclusivo Tributo riservato alle supercar moderne e alle più iconiche youngtimer costruite dal 1990 fino ai giorni nostri.