Anche Fido ha bisogno del dentista

Ci stiamo chiedendo se sia necessario curare l’igiene orale del nostro amico peloso? L’igiene orale dei nostri amici a quattro zampe, così come l’adeguata toelettatura, è uno degli aspetti fondamentali per prendersi cura della loro salute. La pulizia dei denti del cane è stata riconosciuta come fondamentale per garantire il benessere dell’animale e da non trascurare a partire dai 3 anni d’età, esattamente come si procede con il lavaggio periodico. In precedenza, infatti, si pensava che i problemi dentali fossero appannaggio esclusivo della specie umana. Seppure sia molto raro che il cane soffra di carie, altri problemi legati all’igiene dentale come gengiviti, ascessi e alitosi sono invece molto frequenti e spesso causati dall’accumulo di tartaro. Ma quali sono i sintomi di un’infezione dentale in un cane, per intervenire prima che diventino un serio problema di salute? I segni, talvolta sono impercettibili, ma sapendo cosa cercare, possiamo individuarli in tempo. Ecco cinque segnali da tenere in considerazione:

1) Alito cattivo

Il cattivo odore dell’alito è spesso il primo (e talvolta l’unico) segno di malattia parodontale precoce nei cani. Anche se potrebbe essere causato da problemi legati all’alimentazione, l’alitosi è sicuramente un segnale per effettuare ulteriori controlli.

2) Il cane si scosta quando gli si tocca la bocca o la testa

Problemi dentali sono spesso causa di dolore, soprattutto al contatto. Se è difficile controllare la bocca del cane perchè si scosta, oppure guaisce ogni volta che lo si fa, potrebbe essere un segnale di sofferenza.

3) Eccessiva sbavatura

La maggior parte dei cani sbavano, soprattutto se aspettano un premio. Ma di solito è un comportamento occasionale: se l’animale sbava eccessivamente e non in funzione dei pasti, potrebbe essere il segno di un problema.

4) Difficoltà a masticare e dimagrimento

Con una grave malattia dentale o parodontale mangiare diventa un’azione dolorosa. Un cane con grave disagio dentale può avere difficoltà a masticare, può mangiare di meno e mostrare una significativa perdita di peso. Tutte queste sono bandiere rosse che segnalano un possibile problema ai denti.

5) Gengive arrossate, gonfie o sanguinanti

La presenza di irritazione gengivale indica che i batteri hanno già infettato le gengive del cane. Se, aprendo la bocca del cane si notano degli arrossamenti e soprattutto delle perdite di sangue, è un chiaro problema dentale ad uno stadio già avanzato.

Se notate una di queste situazioni subito dal veterinario. Cosa si può fare per prevenire questo tipo di problemi? Per esempio abituarli a farsi lavare i denti almeno 2 volte alla settimana utilizzando prodotti specifici che si trovano nei negozi d’animali. I cani, come si può immaginare, non amano doversi lavare i denti e per tale ragione è importante abituarli a questo trattamento fin da cuccioli, facendolo rientrare nella routine dell’educazione. Per favorire l’igiene dentale di fido, tuttavia, esistono anche delle soluzioni alternative: ossa sintetiche e giocattoli specifici per la masticazione. L’importante è fornire prodotti sicuri e funzionali. Preferire il cibo secco a quello umido, poiché lascia meno residui tra i denti, e seguire un’alimentazione corretta per i cani di razza e anche per i cani meticci. E, se malgrado questo non basta perché alcuni cani sono più predisposti di altri o semplicemente invecchiano, un controllo dal veterinario una volta all’anno non guasta e dopo gli 8 anni magari con più frequenza. Sarà il vostro veterinario a decidere se il vostro cane necessità di una detartrasi, un intervento che deve essere fatto in anestesia per consentire al medico di effettuare tutte quelle operazioni necessarie per una corretta pulizia, compresa l’eventuale estrazione di denti mobili.

Graziella Baruffi

www.dogangels.it