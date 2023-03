8 marzo. “Milano città delle donne”, presentate le iniziative per la giornata internazionale della donna

Milano celebrerà l’8 marzo con iniziative dal centro ai quartieri grazie alla collaborazione tra Comune, enti, musei e municipi. Sito toponomastica al femminile.

È online la pagina “le vie delle donne” (accesso dal sito Milano-città-delle-donne) che raggruppa in un unico itinerario le vie, le piazze, i monumenti e le pietre di inciampo (ricordo delle deportate nei campi di concentramento) dedicate alle donne. Milano ha la tradizione di intestare vie e luoghi cittadini alle donne; dal 2017 ci si è dati l’obiettivo del riequilibrio di genere nelle intestazioni, per rendere, anche simbolicamente, Milano città di donne e uomini. Conoscere le biografie delle donne a cui sono intestate vie, piazze, monumenti, giardini, passeggiate e pietre di inciampo è un modo per non dimenticare.

Parco 8 Marzo – Area ex Stazione di Porta Vittoria

L’8 marzo in viale Umbria sull’area dell’ex stazione di Porta Vittoria sarà inaugurato il “Parco 8 Marzo”, una nuova area verde con percorsi ciclopedonali, giochi per i più piccoli con spazi e tavoli per la socialità di tutto il quartiere. La cerimonia inizierà e si chiuderà con due poesie di Antonia Pozzi lette dall’attrice e regista, Elisabetta Vergani.

Scopri le opere in mostra…al femminile 10 marzo, tutta la giornata

Percorso di opere d’arte dedicate all’universo femminile in musei, case museo, al Monumentale e al Castello Sforzesco. I musei coinvolti saranno: Museo del Novecento, Gam–Galleria d’Arte Moderna, Casa Museo Boschi di Stefano, Palazzo Morando, Mudec. Museo delle Culture, Museo Archeologico, Museo del Risorgimento e il Cimitero Monumentale, museo a cielo aperto. L’ingresso a questi musei per le donne, in quella giornata, sarà gratuito.

Camminata “Conoscere le donne di Milano” 10 marzo, ore 11

Un primo percorso per valorizzare le donne che hanno fatto grande Milano. Saranno percorse alcune vie cittadine ricordando non solo coloro cui è intitolato il luogo, ma le tante donne che nelle diverse discipline hanno contribuito alla realizzazione della nostra città e del nostro Paese.

Conversazione su “Gender G.ap nel mondo scientifico” 10 marzo, ore 11 – Ex Fornace Alzaia Naviglio Pavese 16

Assunta Sarlo conversa con Adriana Albini, responsabile del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi dell’IRCCS MultiMedica, Direttore Scientifico della Fondazione MultiMedica Onlus e considerata dalla BBC una delle cento donne più influenti del mondo. Il 10 marzo alle ore 18:30.

WORKOUT – Allenamento per la distruzione del Patriarcato 4 marzo, ore 11 – Cortile Nobile di Palazzo Reale

Il cortile del Palazzo Reale ospiterà le riprese video dell’azione “Work out”, un invito alla partecipazione attiva, un allenamento verso la distruzione del patriarcato. Le artiste Silvia Levenson e Natalia Saurin, realizzeranno un’opera video partecipativa “Work Out” aperta a tutti. Dalle 11 fino alle 16, sarà possibile partecipare all’azione. Le riprese video verranno effettuate durante l’azione e il video verrà successivamente proiettato. Il video mostrerà volti e pugni in slow motion, evidenziando la fatica e il tempo necessario per cambiare i preconcetti e gli stereotipi radicati in una cultura maschilista.