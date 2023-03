Rapine orologi di lusso, Polizia arresta due trasfertisti: colpi per 100mila euro

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, nei confronti di due italiani di 39 e 41 anni, entrambi pregiudicati, gravemente indiziati di una serie di rapine di orologi di lusso commesse a Milano.

Si tratta, secondo quanto emerso dalle indagini, di due “trasfertisti” originari di Napoli, già pregiudicati per gli stessi reati, in relazione a sei episodi criminosi, cinque consumati ed uno tentato, realizzati tra settembre 2022 e febbraio 2023. Nello specifico, i due indagati, a bordo di due scooter, individuavano la vittima e, mentre uno attirava la “preda” utilizzando la tecnica del cosiddetto “specchietto”, l’altro strappava dal polso dell’automobilista l’orologio di valore. Cinque i colpi, con il furto di Rolex e Patek Phlippe, per un valore complessivo di circa 100mila euro.

Il provvedimento è stato eseguito a Napoli, con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura partenopea.