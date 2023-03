Milano per i giovani

Oggi voglio raccontarvi un paio di iniziative promosse all’interno del nostro Comune e dedicate ai più giovani.

In questi giorni per tutta la città sta essendo effettuato il “Game Tour”, evento che ha toccato il nostro Municipio il 21 febbraio e che è ideato per aiutare i giovani (14/18 anni) nell’orientamento scolastico e post scolastico, momento che sappiamo essere estremamente delicato soprattutto a quelle età poiché le scelte che verranno effettuate avranno una ripercussione a lungo termine sulla vita dei giovani che, pertanto, devono essere sostenuti e consigliati nel miglior modo possibile al fine di prendere decisioni il più possibile consapevoli.

All’interno dell’evento sono dunque state organizzate attività, iniziative ed incontri finalizzati a supportare nelle scelte di orientamento scolastico e post diploma, affiancate dalla presentazione di proposte di volontariato, mobilità internazionale e servizi di orientamento al lavoro.

La seconda iniziativa di cui voglio parlarvi si chiama “Giovani Milano”, e consiste in una piattaforma dedicata alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 35 anni. L’obiettivo dichiarato è quello di fornire i mezzi per ottenere l’aiuto necessario ad affrontare e superare tematiche relative alla salute mentale degli utilizzatori, tema che sfortunatamente sappiamo essere sempre più diffuso.

Massimiliano Castaldo