Stadio, opposizione chiede consiglio comunale straordinario lunedì

Nella capigruppo di ieri pomeriggio Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega (in ordine di intervento) hanno chiesto congiuntamente di convocare già lunedì un consiglio straordinario sul tema stadio. “Dopo la seduta di ieri sul bilancio, andata deserta perché la maggioranza non ha garantito il numero legale, abbiamo chiesto di mettere all’ordine del giorno il dibattito che sta appassionando i milanesi e finalmente anche il sindaco – spiegano i capigruppo di opposizione in una nota-. Prima di far perdere ulteriore tempo alle squadre, e in particolare al Milan che ha manifestato interesse per l’area verde della Maura e sta elaborando il master plan, sarebbe bene che l’organo legislativo della città di Milano si esprima. Il pretesto potrebbe essere la discussione della mozione preparata dai colleghi Pantaleo e Monguzzi, sottoscritta da altri 15 consiglieri di maggioranza, per dare indicazioni precise sulla variante al PGT per rendere edificabile quell’area. Con scuse banali, la maggioranza di sinistra, per l’ennesima volta, non ne vuole parlare e preferisce rimandare a chissà quando la discussione”.

