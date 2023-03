Milano: la classifica dei quartieri dove si vive (e dove si vivrà) meglio

L’ultimo studio sulla vivibilità dal capoluogo lombardo presentata da “Scenari Immobiliari” ha illustrato quali sono i quartieri migliori per vivere in città oggi e quelli di domani. Scopriamo quali sono nel dettaglio. Ai primi posti i quartieri delle università: Milano deve puntare di più sui giovani?

La classifica dei QUARTIERI di Milano dove SI VIVE MEGLIO (oggi e nel prossimo futuro): vincono le zone universitarie

# L’analisi di Scenari Immobiliari sulla vivibilità di Milano

Lo studio sulla vivibilità di Milano realizzato da Scenari Immobiliari ha fatto luce sui quartieri dove si meglio oggi e quelli in cui lo sarà in futuro. Per arrivare al risultato sono stati tenuti in considerazione alcuni parametri tra i quali: l’offerta di immobili nelle diverse zone della città e le esigenze dei vari nuclei familiari, studenti universitari, young professional, professionisti, giovani coppie, famiglie con figli e senior. In questo modo è stato possibile realizzare degli indicatori utili all’individuazione del livello di appetibilità residenziale rispetto alle principali tipologie di domanda.

I 10 quartieri dove si vive meglio oggi: Porta Lodovica-Porta Vigentina al primo posto

Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, illustra i 10 migliori quartieri di oggi: “A livello cittadino i dieci migliori quartieri residenziali di Milano risultano prevalentemente concentrati a cavallo della Circonvallazione interna, a est e a ovest del centro storico.”

Questa la graduatoria dei dieci quartieri dove si vive meglio oggi:

#1 Porta Vigentina e Porta Lodovica

Al primo posto si piazza la coppia Porta Vigentina e Porta Lodovica in quanto zona residenziale, con immobili di qualità medio-alta, nei pressi dell’Università Bocconi, con strutture sanitarie pubbliche e private, negozi e supermercati.

Al secondo posto Città Studi per gli atenei, ospedali, spazi culturali e abitazioni di buon livello. Anche questa parte della città è favorita dalla presenza dell’Università e di atmosfera a misura di giovani.

#3 Bicocca

Identica motivazione per la zona di Bicocca, che chiude il podio, con l’università più giovane di Milano.

#4 Sarpi

Prima zona in classifica senza una università è luogo vitale di giorno e di notte, frequentato da un mondo eterogeneo, attirato da Chinatown, uno dei più identitari della città.

#5 San Siro

Al di fuori della circonvallazione esterna, entra nella top 5 favorito dalla grande quantità di spazi verdi e dalle ottime infrastrutture, tra cui la M5.

# Completano la top 10: Buenos Aires, Porta Venezia, De Angeli, Porta Romana e Magenta

Gli altri cinque posti sono occupati nell’ordine dall’area compresa da Buenos Aires, Porta Venezia, Corso Monforte, a seguire De Angeli, Monte Rosa, poi Corso XXII Marzo e infine Porta Romana e porta Magenta rispettivamente al nono e decimo.

Le motivazioni delle scelta di queste zone, come spiegato da Francesca Zirnstein, sono le seguenti: “Università, accessibilità, prossimità con il centro e le aree della movida, attività commerciali e servizi urbani fanno di questi ambiti urbani i luoghi privilegiati in cui attrarre e formare la nuova domanda residenziale milanese. Sono quartieri che possono rappresentare sia il punto di partenza per la costruzione del proprio modello di vivere urbano sia un luogo dove progettare e sviluppare il proprio futuro da milanese“.

I quartieri da scegliere nei prossimi anni: quelli oggetto di rigenerazione come Scalo Romana, Santa Giulia, Mind e Cascina Merlata

Tra i quartieri da guardare per il prossimo futuro ci sono quelli oggetto di grandi investimenti investimenti immobiliari e rigenerazioni urbanistiche e che trasformeranno la città anche dal punto di vista sociale e demografico. In particolare troviamo:

#4 Bovisa con il progetto MoLeCola e il nuovo campus alla Goccia

Il motivo: “Questi nuovi quartieri, con le loro peculiarità, accessibilità urbana, servizi locali e sovralocali innovativi, istruzione, formazione e ricerca, social housing, student housing e senior housing, saranno in grado di attrarre e rispondere alla nuova domanda residenziale che, nella città di Milano, cerca risposte alle sue eterogenee esigenze.

(MILANO CITTA’ STATO)