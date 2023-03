LE PIU’ BELLE FRASI DI OSHO con Federico Palmaroli Teatro Manzoni 6 marzo

6 marzo ore 20,45 Federico Palmaroli #LEPIUBELLEFRASIDIOSHO uno spettacolo dal vivo di Federico Palmaroli e con il FURANO SAXOPHONE QUARTET

Antonio Bruno sax soprano Matteo Quitadamo sax alto Alberto Napolitano sax tenore Marco Destino sax baritono

#lepiubellefrasidiosho è l’hashtag social in cui Federico Palmaroli ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, Palmaroli attribuisce irriverenti battute ai loro eminenti protagonisti. Sono irresistibili carrellate di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario innescano meccanismi del tutto esilaranti. Il successo deve la sua fortuna ad un sottotesto drammaturgico che restituisce sempre qualcosa di aderente alla realtà dei fatti, alla loro attualità, e sovente alla loro crudeltà. In scena sul palco, Federico Palmaroli fa sfilare una dopo l’altra le scoppiettanti vicende di questi ultimi anni, immagini e parole s’accoppiano in una catartica satira 4.0, a velocità 5G, anzi alla velocità della luce. Per contraltare la velocità del suono è affidata al Furano Saxophone Quartet, giovane quartetto di musicisti particolarmente sensibile ai temi della contemporaneità. L’ensemble, spingendo l’acceleratore su fatti e personaggi in scena, interpreta alcuni brani che dialogano alla perfezione con i toni di questa parata semiseria, tra questi in programma “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns (arr. di Alberto Napolitano) e “Nino Rota’s Fantasy” (elaborazione di Alberto Napolitano).

BIGLIETTI

Prestige € 28,00 – Poltronissima € 25,00 – Poltrona € 18,00 – Poltronissima Under 26 anni € 17,50

