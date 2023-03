Cospito, anarchici davanti sede FdI. Forze dell’ordine a presidiare la zona

Sono stati circa una trentina gli anarchici riuniti in protesta a pochi passi dalla sede di Fratelli d’Italia in corso Buenos Aires contro il regime carcerario 41bis e in solidarietà ad Alfredo Cospito. I manifestanti reggevano due striscioni con le scritte: “41bis, carceri, lavoro, guerre, stato assassino. Al fianco di Alfredo” e “41 bis tortura di stato, lotta di classe” e urlavano: “Il 41bis è tortura, lo stato fascista non ci fa paura”. Davanti alla sede di Fratelli d’Italia, insieme a una ventina di agenti di polizia in tenuta antisommossa che presidiavano la zona, c’erano anche i consiglieri di Fratelli d’Italia Enrico Marcora, Chiara Valcepina e Matteo Forte.

“Siamo qui fuori dalla sede di Fratelli d’Italia per due motivi: il primo responsabile della condanna a morte di Alfredo Cospito”, ha detto un manifestante al megafono. “Un detenuto anarchico da quasi quattro mesi in sciopero della fame che sta lottando contro il regime 41bis. Non per se stesso ma per mettere in luce questo regime di tortura a cui sono sottoposte 750 persone. Lo stato si è palesato ancora una volta per quello che è: assassino, torturatore”. “Quello che è successo pochi giorni fa a Cutro è una strage di stato – ha proseguito – . I responsabili sono quelli dietro questa schiera di poliziotti. E non solo Fratelli d’Italia, anche il Pd, ricordiamo gli accordi che ha fatto Minniti in Libia”