Al Teatro Gerolamo 3 e 4 marzo Il presente continuo QUI CITTA’ DI M di Piero Colaprico

“Sai cosa è la città di M.? È una mamma, una mamma dura, amara, che solo qualche volta ti sorride e quando lo fa, tu dici: però, mia mamma, quant’è bella. Ma poi si gira, ha come un oscuro pensiero e torna cupa e fredda e fai fatica a pensare che mai un solo giorno ti ha voluto bene, è tutta presa dalle sue cose, dal suo lavoro, non ha tempo da sprecare nemmeno per i figli… che cos’è un sorriso, mamma? Una mamma che non sorride ai figli è una bastarda! Una pacca sulle spalle come un’elemosina. Mai un abbraccio, mai una coccola, come possiamo crescere così, come abbandonati, come orfani, come persone che stanno sotto un cielo di coltelli…”

Queste le parole di Colaprico, che del Gerolamo è da un anno il direttore artistico e che ha voluto valorizzare, da dicembre ad oggi, testi e autori che hanno fatto riferimento da Milano, da Nanni Svampa a Elio Pagliarani. Qui città di M. è un monologo per sette personaggi scritto ad hoc su Arianna Scommegna da Piero Colaprico. Qui città di M. è Milano, è Piero , è Arianna, è un rebus da risolvere…Qui città di M. siamo noi, le nostre paure, il grigio dell’asfalto, i fantasmi di chi non c’è più, la paura del diverso, del traffico, della bomba… Un giallo che si svolge davanti agli spettatori, un’inchiesta condotta da un ispettore di polizia, che va sulla scena del crimine, la mostra, la spiega, ognuno potrebbe essere in grado di svelare il mistero. Potrebbe… (Serena Sinigaglia) durata spettacolo: 90 minuti

ORARI: venerdì e sabato ore 20

PREZZI: da 10 a 23 €

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8