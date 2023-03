Un nuovo sistema di controllo semaforico sarà attivato sulla S.P. 59, all’incrocio con Via da Vinci nel comune di Gaggiano

Nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, da lunedì 6 marzo nel Comune di Gaggiano, sarà in funzione un nuovo sistema di controllo semaforico.

Città Metropolitana di Milano con questa ulteriore attivazione è sempre più vicina al raggiungimento dell’obiettivo europeo ‘Zero vittime sulla strada’ nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è il piano pluriennale di azioni che mira alla salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente. Anche questo ultimo dispositivo – come tutti gli altri utilizzati sul territorio – è un apparato IoT di ultima generazione che dialoga con la piattaforma Cloud TITAN di Safety21. La piattaforma è in dotazione alla Polizia Locale, e si tratta di un ecosistema innovativo gestito da remoto che rende più efficiente, veloce e sostenibile il controllo del territorio provinciale.

Ogni intervento ha come obiettivo primario la sicurezza stradale, ma vediamo in che punto è stato posizionato nel comune di Gaggiano: si trova all’altezza di una importante intersezione, tra la S.P 59 e Via Leonardo da Vinci, all’altezza di U2 Supermercato e Tigotà.

In particolare, si tratta di un evoluto sistema di controllo semaforico volto a contrastare il passaggio con il rosso con il conseguente rischio di incidentalità all’incrocio dei due tratti stradali.

Il sistema entrerà in vigore a partire da lunedì 6 marzo, ed è in grado di individuare ogni violazione, di acquisire le immagini dalle telecamere e di accertare e documentare attraverso video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.

Il “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” prevede inoltre una capillare campagna di comunicazione volta a informare i cittadini della presenza del nuovo apparato e a sensibilizzare gli utenti della strada per adottare un comportamento sempre più responsabile e virtuoso alla guida.

Informazioni e dettagli relativi ai dispositivi attivati all’interno di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono segnalati sul sito dedicato: https://progettosicurezzamilanometropolitana.it/