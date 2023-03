Municipio 7 – Stefano Gorgoglione (FdI) “Fuga da San Siro”

Evito ogni equivoco in merito, l’area e il Q.re San Siro sono aree ormai completamente abbandonate dall’amministrazione, questa potrebbe essere un’occasione per riqualificare la zona e migliorare la qualità di vita dei cittadini limitrofi all’attuale impianto.

Pero pensare di abbatterlo è pura follia, è uno dei simboli più amati dai cittadini italiani e dai turisti stranieri.

Il silenzio del sindaco Sala in merito è assordante, sono passati quattro anni dall’ipotesi di una nuova costruzione dello stadio e ad oggi sappiamo solamente che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026.

Il Comitato SiMeazza, sorto spontaneamente dalla volontà di un gruppo di volenterosi, sta si battendo per il mantenimento del glorioso impianto. Pertanto invito tutti i cittadini al di là della fede calcistica, ad unirsi in una battaglia sacrosanta che va oltre lo sport, ma per abbracciare i valori della nostra identità.

Dopo l’ultimo incontro tra i club e il sindaco, la società Rossonera ha dichiarato il suo interesse per l’aerea dell’ippodromo “La Maura” mentre i Nerazzurri hanno pronto un “piano B” nel comune di Assago. Perdere entrambe i club dal municipio 7, sarebbe una sconfitta per la città di Milano, causata dall’attuale amministrazione, creando così un danno economico per le casse del comune inestimabile.”