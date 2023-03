Cospito, Fidanza: presidio anarchico contro FdI, non ci faremo intimidire

«Sui social del centro sociale milanese Galipettes è apparso un orrendo manifesto che annuncia un presidio anarchico ‘sotto la sede di Fratelli d’Italia’, scritto a testa in giù per evocare Piazzale Loreto. Le righe che accompagnano il manifesto sono ancora peggiori: ‘i fascisti della Meloni sono i responsabili politici della condanna a morte di Cospito, dei morti sul lavoro e nel mar Mediterrane’. Ecco il risultato del fanatismo di una minoranza ma anche di tanti cattivi maestri che istigano all’odio. Non ci faremo intimidire né trascinare in questa spirale. Difenderemo l’Italia, lo Stato e le istituzioni con la forza delle nostre idee e della nostra libertà.» Lo afferma il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza.



