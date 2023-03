Palazzo Scintille, da hub vaccini covid a spazio aperto a città: pronta la gara

Palazzo delle Scintille dopo aver ospitato “il più grande hub vaccinale d’Italia” durante la pandemia covid, diventerà uno spazio aperto alla città, per mostre, eventi e anche appuntamenti sportivi. Lo ha detto Roberto Russo, direttore opere pubbliche – residenziali di Generali gruppo proprietario della struttura, presente stamane alla presentazione del libro “Dodici Respiri”, dedicato all’Ospedale in Fiera, al quale erano presenti anche il presidente di Fondazione Fiera Milano, il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. “Anche in questi due anni in cui era un centro vaccinale abbiamo elaborato con i nostri progettisti diversi scenari – ha spiegato -. Stiamo lavorando per uno spazio aperto alla collettività con uno spazio destinato a eventi, e attività sportive e museali. Uno spazio inclusivo aperto alla città, una porta tra la città storica, piazza VI Febbraio e il nuovo quartiere di City Life”. Russo ha riferito che per la trasformazione dello spazio “stiamo lanciando la gara per una prima parte di lavoro di ristrutturazione e la fine del cantiere è prevista per la fine del 2025. Stiamo parlando di un investimento molto importante, circa 30 milioni di euro”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845