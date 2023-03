Aumenti borse di studio università: salgono gli importi minimi (e ​limiti massimi di Isee e Ispe)

Una decisione del Ministero dell’Università e della ricerca, a seguito della variazione media annua dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo pari a +8,1 per cento

Borse di studio, ecco gli aumenti. Per l’anno accademico 2023/2024 aumenteranno gli importi minimi delle borse di studio e i limiti massimi Isee e Ispe per l’accesso ai benefici relativi al diritto di studio. Lo ha deciso il Ministero dell’Università e della ricerca, a seguito della variazione media annua dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo pari a +8,1 per cento

Nel dettaglio, l’importo delle borse di studio per gli studenti fuorisede sarà di 6.656,52 euro (+ 498,78 euro), quelle per gli studenti pendolari 3.889,99 euro (+ 291,48), mentre per gli studenti in sede l’ammontare sarà pari a 2.682,77 euro (+ 201,02).

I nuovi limiti Isee e Ispe

Inoltre, i nuovi limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente (ISPE) sono stati definiti in 26.306,25 per il primo, pari a un aumento di 1.971,14 euro, e 57.187,53 per il secondo, corrispondente a un incremento di 4.285,10 euro.