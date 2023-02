Aumento dell’Area C: il centrodestra “stana” Sala

La mini maratona sul Bilancio di previsione del Comune parte domani (oggi ndr) ma si concluderà già la prossima settimana. Niente sedute fiume e notti in bianco per i consiglieri: la discussione è stata contingentata in dieci ore al massimo. Anche se sono stati depositati 2.807 emendamenti, la stragrande maggioranza dal centrodestra che intende usare il (poco) tempo a disposizione per cercare di portare a casa qualche garanzie in più sui centri estivi, ridurre gli aumenti di tariffe negli asili e stanare la giunta Sala su Area C. Il sindaco durante la campagna per le Regionali ha provato a spegnere le polemiche e spostare più avanti la discussione sulle ipotesi rincaro del ticket d’ingresso.

Ma già a metà gennaio l’assessore alla Mobilità Arianna Censi aveva incontrato le categorie produttive per presentare le tre ipotesi sul tavolo: dai 5 euro attuali a 7,5, otto o 8,5 euro. E la Lega ha depositato un ordine del giorno per svelare le reali intenzioni. Il capogruppo Alessandro Verri sostiene che la stangata «è purtroppo un rischio puntuale e vogliamo cercare di scongiurarla». Dopo la sollevazione generale del centrodestra e delle famiglie sull’azzeramento dei fondi per i centri estivi, il Pd ha provato a giocare d’anticipo e ha depositato (con l’ok della giunta) un emendamento per spostare 500mila euro sul capitolo dei campus, primo passo per garantire anche la prossima estate i campus. «Ma vogliamo garanzie che la giunta troverà l’intera copertura e il servizio sarà garantito con i numeri del passato senza lasciare fuori le famiglie che ne hanno bisogno» avvertono Verri e il capogruppo FdI Riccardo Truppo. Il leghista aggiunge che tra gli emendamenti ce n’è uno che mira ad annullare gli aumenti negli asili («Milano sta diventando sempre più esclusiva») e uno, firmato da Deborah Giovanati, chiede di creare un voucher per i centri estivi a tutela delle famiglie di classe media (con Isee da 25mila a 40mila euro). Ancora: reintrodurre il biglietto a bordo dei mezzi Atm, risorse alle scuole paritarie per i bambini con disabilità, fornitura di materiale didattico ai centri diurni disabili. E due testi, targati sempre Carroccio, suoneranno alla sinistra come una provocazione: «Chiediamo di annullare tutte le risorse oggi destinate ai campi rom per dirottarle su progetti di abbattimento delle barriere architettoniche e i fondi destinati alle piazze tattiche su sicurezza e potenziamento della videosorveglianza».

Sul capitolo telecamere e cybersicurezza («tema ancora troppo poco sentito dal Comune») FdI ha presentato circa 300 emendamenti. In vista delle Olimpiadi Truppo chiede di valorizzare la scuola alberghiera di via Stresa, «la prima in Italia, è la nostra Oxford sul tema dell’accoglienza e dovrebbe capeggiare un forum del territorio per prepararci ad accogliere al meglio i turisti». Tra gli emendamenti di FdI, uno riguarda anche la valorizzazione della scuola di volo di Bresso («può offrire anche centri estivi») e uno sulle giornate per celebrare con AeroClub Milano «il centenario dell’aeronautica militare».

Altri capitoli caldi che saranno sollevati durante la maratona in Consiglio da FdI: contro Area B il partito ha promosso una delibera di iniziativa popolare, ha depositato le prime 250 firme ma aspetta da 4 mesi che il Comune metta un timbro per procedere con la fase 2 (altre 5mila firme), «la burocrazia imbavaglia i cittadini» accusa Truppo. E in tema mobilità, i dipendenti hanno già fatto ricorso alla Corte dei Conti contro il bando per la vendita della newco Airport Ict Service, che si occupa dei servizi informativi degli aeroporti Sea, e Truppo si augura che anche la sinistra «che a parola si erge in difesa dei lavoratori voti con noi contro lo stop all’operazione». E dato che a fine anno scade il contratto di servizio Atm, «c’è tutto il tempo per avviare uno studio sull’abbassamento drastico dei costi per l’abbonamento annuale. Se arrivasse a una cifra che tutela davvero i residenti si potrebbe anche alzare il ticket singolo per recuperare risorse dai turisti occasionali».

Il capogruppo Alessandro De Chirico spiega che Forza Italia ha presentato 33 emendamenti mirati «per cercare di migliorare la situazione sicurezza, venire incontro a diversamente abili e anziani, migliorare piazze e vie che necessitano di interventi che vadano oltre le piazze tattiche e valorizzare le realtà culturali del territorio». (Il Giornale)