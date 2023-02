Via Bossi-Via Clerici: “Il Comune antepone i suoi interessi economici alla vita dei suoi cittadini”

L’analisi è specifica, dettagliata, ma soprattutto fa riferimento all’uomo, centrale nella vita quotidiana. La lettera pubblicata da MilanoToday è del “Comitato via Bossi Via Clerici” e rappresenta ancora una volta l’insensibilità del sindaco Sala. Grazie al quotidiano per aver riportato la segnalazione

“Il comune di Milano, senza interpellare i residenti di Via Bossi e Via Clerici, ha deciso, solo a scopo di lucro, di modificare la viabilità congestionando pericolosamente 2 piccole vie, Via Bossi e Via Clerici. Il comune non ha tenuto in considerazione il valore della vita dei residenti e dei tanti lavoratori che si recano quotidianamente in ufficio. Tutti noi ci siamo trovati a lottare con moto che sfrecciano rasenti i portoni di accesso ai condomini e agli uffici, camion e furgoni che ci schiacciano contro i muri e auto perennemente incolonnate. In via Bossi e Via Clerici manca completamente un marciapiede e quello esistente non è così largo perché una carrozzina o un passeggino possa utilizzarlo. Perché i nostri figli piccoli e i nostri disabili devono vivere così pericolosamente tutte le volte che escono di casa? Noi del comitato via Bossi e Via Clerici ci domandiamo se la nostra vita vale così poco per chi ci dovrebbe governare e soprattutto tutelare. Sono 2 settimane che quotidianamente scriviamo, ma tutto tace da Palazzo. Eppure una soluzione pratica, a costo zero e soprattutto logica esisterebbe : aprire al traffico Via Tommaso Grossi. Perchè quando esiste una soluzione il Comune fa finta di nulla? Allora ci domandiamo: quali sono gli interessi che ha il comune per non aprire una strada di scorrimento esigente e su cui transita un unico e solo tram? Che interessi ci sono sotto perché tanti di noi rischino la vita uscendo di casa o andando al lavoro? Chiediamo a chi ci possa dare una mano un aiuto prima che qualche famiglia debba piangere un suo caro.

Il comitato via Bossi Via Clerici”