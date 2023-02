MIA – Monza International Art presenta dall’1 al 18 marzo, Humanitas

MIA – Monza International Art presenta per il mese di marzo un percorso tra arti figurative e fotografia con particolare attenzione alla figura umana e al concetto di HUMANITAS.

Gli artisti in mostra, pittori, scultori e fotografi, interpretano attraverso le loro opere l’humanitas, valore etico nato e affermatosi nel Circolo degli Scipioni, con il quale si sostenevano gli ideali di attenzione e cura benevola tra gli uomini. Il concetto di humanitas racchiude in sé diversi aspetti: comprensione e assistenza verso i nostri simili, buoni sentimenti, educazione al possesso di una cultura, nella quale confluisce l’eredità culturale passata, che distingue l’uomo dagli animali e si traduce nella volontà di far progredire l’umanità. Tutti aspetti molto importanti ma che ci portano obbligatoriamente a riflettere: è sempre stato così? L’uomo è capace di Humanitas? In quale misura? Le opere esposte ci accompagnano in un viaggio tra vividi colori, suggestive ambientazioni, personaggi perfettamente resi e risultati estetici di grande impatto. La mostra, a cura della Dott. Francesca Provetti, verrà inaugurata il primo marzo con presentazione dello storico e critico d’arte Prof. Giorgio Gregorio Grasso e potrà essere visitata da martedì a sabato, dalle h.15.00 alle h.19.00. Terminerà il 18 marzo. INGRESSO LIBERO.

Espongono: Simone Bonetta , Oscar Coffani, Luca Collicelli, Anna Cristino, Rosa del Forno, Milena Bianca Gori e Andrea Cavalleretti (progetto fotografico), Stefano Gentile, Sofia Iadarola, Claudia Lazzari, Franco Leopardi, Gianfranco Liparulo, Paolo Monga, Francesca Provetti, Cristina Stefanoni, Beatrice Turra.