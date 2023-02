“Esplorando” – Vlog Ghisolfa parte 1° (con Video)

Il video-documentario in due puntate sul ponte della Ghisolfa a Milano si concentra sulla condizione critica del luogo e delle sue vicinanze. I marciapiedi sono pieni di buche e crepe, i passamano arrugginiti e spesso mancanti, aumentando il rischio di cadute e feriti. I sottopassi in P.za Lugano sono lastricati e inutilizzabili, creando un senso di insicurezza soprattutto di sera. Inoltre, l’enorme quantità di rifiuti trovati in giro rappresenta un problema ambientale urgente che richiede un intervento immediato. Vi chiediamo di utilizzare gli hashtag #PonteGhisolfaMilano #MarciapiediDissestati #RifiutiInGiro per far conoscere a tutti la situazione e sollecitare le istituzioni competenti a intervenire.

