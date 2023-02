Clown premiato da Mattarella, la dedica è ai bimbi in guerra La notizia dell’onorificenza è arrivata mentre è in Ucraina

“Dedico questo riconocimento a tutti i bambini che vivono la guerra”. Con queste parole Marco Rodari, clown in zone di guerra e presidente dell’associazione ‘Per far sorridere il cielo’, ha commentato con l’ANSA l’onorificienza al merito della Repubblica conferitagli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da oggi il 47enne di Leggiuno, paese della provicia di Varese, è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La notizia l’ha avuta due giorni fa mentre si trova in Ucraina, nella zona di Kharkiv, dove cerca di portare un po’ di sorrisi ai bambini in guerra da un anno. “Ringrazio il presidente Mattarella che ha deciso di dare questo riconoscimento ad un pagliaccio – ha aggiunto -. Sono molto felice e ovviamente quello che posso fare è condividere simbolicamente questa onorificenza con tutti i pagliacci che nel mondo provano a far sorridere i bambini in guerra, e sono tanti”.

