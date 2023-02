Taxiblu: traffico aumentato nonostante limitazioni, qualcosa non va

«Per noi, come credo per tutti gli automobilisti e chi in città si sposta o anche solo lavora con un mezzo a quattro ruote non è certo una sorpresa leggere sui giornali che Milano sia tra le città più trafficate al mondo. Potrebbe invece sorprendere alcuni, non noi a dire il vero, il fatto che il numero di auto sia addirittura aumentato nonostante le tante limitazioni di accesso alla città e delle sue immediate periferie anche a seguito di Area B, giusto per fare un esempio. Dico che non ci sorprende perché già lo abbiamo seppur empiricamente rilevato e sottolineato nel corso degli ultimi mesi”: lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. “È evidente – aggiunge – che qualcosa non funziona se si voleva limitare l’accesso di auto nella città. Ci sono credo misure da rivedere in tal senso e in attesa di queste forse anche una viabilità da ripensare data la forte pressione a livello di traffico alle quali ormai quotidianamente e per numerose ore sono sottoposte le strade di Milano».

