Ospedale Buzzi: 45586 un numero solidale per i neonati prematuri

Rendere la Terapia Intensiva e Patologia Neonatale dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano un reparto “Family Centred Care”, sempre più attento alle esigenze e al benessere psico-fisico di tutta la famiglia. È l’obiettivo della campagna di raccolta fondi lanciata dall’Associazione OBM – Ospedale Bambini Buzzi Milano Onlus, che dal 2004 contribuisce allo sviluppo tecnologico della struttura e all’umanizzazione degli spazi, avviando programmi di accompagnamento per i genitori e aiutandoli a iniziare il percorso di vita insieme nel miglior modo possibile. Fino al 5 marzo si può contribuire con un sms o una chiamata al numero solidale 45586. I fondi raccolti permetteranno di realizzare cinque Family Room – stanze speciali pensate per consentire ai genitori di rimanere in ospedale accanto al piccolo ricoverato, monitorato e sotto l’occhio vigile del personale del reparto -, una sala accoglienza dedicata alle famiglie e una stanza dotata della migliore tecnologia per i neonati più fragili. In Italia ogni anno sono circa 30mila i nati pretermine, cioè tra la ventiduesima e la trentasettesima settimana di gestazione, circa il 7% di tutti i nati vivi. Di questi, il 10% è gravemente prematuro e sottopeso (con un peso alla nascita inferiore anche a mezzo chilogrammo), un altro 10% deve essere sottoposto a interventi chirurgici che richiedono monitoraggi molto sofisticati. Il 20% necessita invece di un supporto cardiorespiratorio intensivo. “Vogliamo rendere la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Buzzi un reparto che permetta ai piccoli prematuri di affrontare le prime cure in un ambiente che non sia solo tecnologicamente all’avanguardia, ma in cui possano anche sentirsi accolti e al sicuro, tra le braccia delle loro famiglie”, afferma Gianluca Lista, direttore della Struttura Complessa di Neonatologia Patologia e Terapia Intensiva Neonatale Buzzi. https://ospedaledeibambini.it/

