Oltre 16 mln per abbattimento barriere architettoniche M1 e M2

Oltre 16 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in otto stazioni delle linee metropolitane M1 e M2. Questo il valore dei progetti definitivi relativi alla realizzazione di ascensori nelle stazioni di Sesto Rondò, Turro, De Angeli, San Leonardo e Uruguay sulla M1 e Lambrate, Sant’Agostino e Garibaldi sulla M2. Si tratta di fondi del PNRR, pari precisamente a 16.380.889 euro, che saranno utilizzati per realizzare in totale venti ascensori in modo da permettere il superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese. Nel corso degli ultimi anni si è provveduto ad adeguare le stazioni metropolitane con interventi, ora terminati, dell’asta Gessate della M2, in particolare nelle stazioni di Gessate, Bussero, Vimodrone, Cimiano, Gorgonzola e Cassina de’ Pecchi per un investimento da 7 milioni e 210mila euro. In vista delle Olimpiadi del 2026, sono in programma ulteriori interventi per il superamento delle barriere architettoniche nelle fermate di Moscova, Piola, Inganni, Sant’Ambrogio, Cascina Gobba, Lanza, Bande Nere, Cascina Antonietta, Villa Pompea, Cascina Burrona, Cologno Centro, Cologno Sud e Crescenzago al fine di garantire una completa accessibilità a tutte le stazioni della metropolitana.

