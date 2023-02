Siccittà, torna l’iniziativa #Bagnami: “Il Comune non ripeta il disastro dell’anno scorso”

“Siamo ancora in inverno ma è già tornato l’allarme siccità. Noi di “ForestaMi e poi DimenticaMi?” stiamo lavorando alla campagna 2023 di #BagnaMI, che quest’anno vedrà i cittadini impegnati non solo nella bagnatura ma anche nella cura della tazza degli alberi, importante per la loro sopravvivenza. Spiegheremo ai Milanesi come farlo attraverso la “Scuola di BagnaMI”, che sarà semplice e super-accessibile”.

Lo spiega, in un post, Adriana Berra, coordinatrice di #BagnaMI, l’iniziativa lanciata la scorsa estate per salvare le piante di Milano, e tra i promotori della campagna “ForestaMI e poi DimenticaMI?”. “Cercheremo di coinvolgere tanti cittadini ma con la consapevolezza che la manutenzione degli alberi (soprattutto quella degli alberi giovani che necessitano di bagnature copiose e frequenti) non può essere delegata ai cittadini. Il Comune di Milano deve garantire adeguata cura e bagnatura attraverso il servizio di manutenzione del verde, le autobotti e gli impianti di irrigazione, e che il disastro del 2022 non si ripeta”, conclude Berra che oggi interverrà alla Commissione consiliare di palazzo Marino convocata sul progetto #ForestaMI.